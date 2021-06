Lukaku beantwoordt vragen via Twitter "Ik zou De Bruyne graag naar Anderlecht brengen"

Romelu Lukaku zit met de Rode Duivels op het EK. Vandaag vond hij de tijd om een Q&A te doen op zijn Twitter.

Op de vraag wat Lukaku vindt van de kritiek die hij krijgt antwoordde hij heel koel. "Idgaf (I Don't Give A Fuck), om eerlijk te zijn.. Ik denk dat het harde werk dat ik achter de schermen doe mijn mentaliteit weergeeft. Ik probeer namelijk altijd te verbeteren en wedstrijden te winnen".

De beste verdediger waar Romelu Lukaku ooit tegen moest spelen is Vincent Kompany. De reden daarvoor? "Hij kent me te goed", legt de topspits uit. In totaal speelde Lukaku acht keer tegen Kompany. Eén keer wist hij te winnen, één keer speelde hij gelijk, maar zes keer verloor hij. Scoren deed Lukaku in die wedstrijden drie keer.

Lukaku is ook een echte Italiaan aan het worden. Ananas op pizza? "Hell no".

Op de vraag of het duo Lukaku-De Bruyne ook ooit op clubniveau mogelijk zou zijn had de spits van Inter Milan een opvallend antwoord. Hij tweette: "Ik zou hem graag naar Anderlecht brengen". Toen Anderlecht in 2019 uitpakte met de comeback van Kompany had Kevin De Bruyne dit te vertellen: “Ik heb Vincent gevraagd een plaatsje voor mij vrij te houden als het er hier opzit bij City binnen een jaartje of zeven. Jokes aside, Ik hoop dat hij het goed doet”. Wie weet zien we het duo dus ooit in onze competitie.