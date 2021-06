Thomas Meunier: "Ze verwachten veel van mij"

Thomas Meunier leek de doublure te worden van Timothy Castagne op dit EK, maar uiteindelijk bleek dat niet het geval te zijn. In de eerste wedstrijd liep Castagne een blessure op en zo kwam Meunier in de ploeg.

Meunier zal dit EK een belangrijke pion zijn bij de Rode Duivels. Na het uitvallen van Castagne is Meunier de enige echte wingback die nog overschiet op rechts. Tegen Finland stond Trossard op die positie, maar eigenlijk zou hij een rijtje hoger moeten staan. Meunier beseft zelf dus ook dat hij zeer belangrijk is: "Nu is het mijn moment om het ware gelaat van Meunier te tonen. Je moet altijd je verantwoordelijkheid opnemen en klaar zijn. Ik heb veel met de staf gesproken. Ze verwachten veel van mij. Ik wil tonen dat ik basisspeler ben".

Tegen Rusland verving Meunier de geblesseerde Castagne. Meteen maakte hij de 2-0 en gaf hij een assist voor de 3-0. "Ik zat op de bank, moest plots invallen en maakte dan nog een doelpunt, dat zag ik niet aankomen. Het zal een speciale herinnering blijven voor mij", zei Meunier tegen VRT-journalist Ruben Van Gucht. Afgelopen seizoen kende hij zeer moeilijke periodes. Bij Dortmund maakte hij niet al te veel minuten: "De intensiteit bij de Duivels is veel groter, We komen onder het jaar meestal voor een weekje naar hier en spelen dan maar 1 of 2 matchen. Dan moet je er meteen inzitten. De coach spreekt veel en motiveert ons heel goed. Ik geef me altijd meteen 100 procent en klaag niet. Die mentaliteit heeft iedereen hier."