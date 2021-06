Winnen we het EK door Hazard zijn achterwerk? "Het is een geheim wapen en niemand praat erover"

Yaya Touré, ex-speler van onder andere Manchester City, heeft het in een analyse over de kont van Eden Hazard.

Yaya Touré, legende bij Manchester City, analyseerde hoe belangrijk het is om je achterwerk te gebruiken tijdens de wedstrijd om je tegenstander af te houden. Wie hem in deze analyse meteen opviel was de Belg Eden Hazard. "Het is bijna een grap geworden hoe groot zijn kont is", vertelt Yaya Touré in een interview met The Athletic.

Naast de mopjes over Hazard zijn achterwerk legt Touré uit hoe Hazard zijn kont gebruikt. "Als de bal Hazard raakt, voelt hij de tegenstander al op zich af komen. Dan wacht hij tot het laatste moment en gebruikt hij z'n kont om hem af te blokken. Met een stoot duwt hij de tegenstander om zo ruimte te creëren tussen hem en de verdediger", merkt Yaya Touré op.

Niet alleen, wel de beste

Eden Hazard is niet de enige topvoetballer die de techniek met zijn achterwerk gebruikt. Antoine Griezman, Luis Suárez en Sergio Agüero zijn ook voorbeelden. "Maar er is niemand beter in dan Eden Hazard", zegt Touré. "De manier waarop hij de bal kan controleren nadat hij zijn kont heeft gebruikt, de manier waarop hij zijn kont, zijn lichaam en zijn heupen gebruikt om de bal te beschermen wanneer verdedigers naar hem toe rennen, de manier waarop hij na een botsing in elke richting kan draaien ... is gewoon verbazingwekkend", besluit hij. "Het is een geheim wapen en niemand praat erover", besluit Yaya Touré.