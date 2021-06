Wat moet die jongen zeggen? Hans Vanaken op persconferentie Rode Duivels

Om 10 uur geven de Rode Duivels de dagelijkse persconferentie. Vandaag zijn Thomas Meunier en Hans Vanaken de sprekers van dienst.

Om 10 uur staat de persconferentie van de Rode Duivels op de agenda. Vandaag komen Thomas Meunier en Hans Vanaken aan bod.

De vraag is maar wat Hans Vanaken moet zeggen nadat hij amper enkele minuten speeltijd in de blessuretijd kreeg tegen de Finnen en in de andere matchen zelfs niet op de bank mocht plaatsnemen.

Om 11 uur staan de Rode Duivels op het trainingsveld in de aanloop naar de achtste finale van het EK komend weekend.