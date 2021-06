Carrasco en Alderweireld tonen geen schrik voor Ronaldo en co: "Portugal moet zich aanpassen aan België en niet andersom"

Uiteraard ging het op de persconferenties van Yannick Carrasco en Toby Alderweireld over de komende tegenstander. Maar met schrik zien ze die confrontatie niet tegemoet: "We moeten tonen dat de schrik voor België terecht is."

Hoe sterk moeten we Portugal nu inschatten. "Groep F was een bizarre groep", aldus Carrasco. "Portugal was sterk tegen Frankrijk maar heeft ook afgezien tegen Duitsland. Het is moeilijk voorspellingen maken want alles wordt gespeeld op één wedstrijd."

"Het is een complete ploeg, met offensieve kwaliteiten en defensief een laag blok. Wij kunnen ook beide: afwachtend spelen of aanvallen. Onze stijl is balbezit hebben. Maar niemand kan 90 minuten lang aanvallen. Daarom moeten we ook kunnen verdedigen."

Cristiano Ronaldo blijft wel het speerpunt van de ploeg. "Je mag hem geen ruimte geven. Je weet dat er ook nog andere gevaarlijke spelers rond hem zijn die de laatste pass kunnen geven. Of we schrik moeten hebben van ons moeilijk parcours? Gelukkig heeft de rest ook schrik van ons. Nu moeten we tonen dat dat terecht is. Portugal moet zich aanpassen aan België en niet andersom."

Cristiano zit in de vorm van zijn leven

Toby Alderweireld weet dat het grootste gevaar toch nog steeds Ronaldo heet. "Cristiano zit in de vorm van zijn leven en Portugal heeft nog andere toppers. Als wij goed zijn, kunnen we wel elke ploeg aan. Bang mag je niet zijn. We hebben ook spelers die wereldtop zijn en die het verschil kunnen maken."

De verdediging zal op zijn hoede moeten zijn, wie er ook instaat. "Iedereen is klaar en kan met elkaar spelen. Portugal is goed op de tegenaanval ja en kan uit het niets een doelpunt scoren. De restverdediging zal altijd goed moeten staan. Als we een tegendoelpunt krijgen moeten we er vooral geen tweede slikken zodat we in de wedstrijd kunnen blijven."