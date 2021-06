Waarom Club Brugge transferonderhandelingen rond Mata vanuit de luie en héél comfortabele zetel kan beginnen

Sevilla FC wil Clinton Mata naar Spanje halen. Een vertrek van de flankverdediger zou een heuse aderlating zijn voor Club Brugge. Al kan blauw-zwart de onderhandelingen wél vanuit de luie zetel starten.

We schreven eerder al dat Clinton Mata in Spanje de opvolger van Jesus Navas moet worden. Sevilla FC probeert al eventjes het contract van de Spanjaard te verlengen, maar de onderhandelingen zitten in het slop.

Mata gaf in het verleden al meermaals aan dat hij niet noodzakelijk wil vertrekken in het Jan Breydelstadion, maar dat hij wél open staat voor een nieuwe stap in zijn carrière. Een transfer naar Sevilla is in dat opzicht zeker een stap vooruit.

Tevreden speler én lopend contract

Op sportief vlak zou het vertrek van Mata een heuse aderlating zijn, maar Club Brugge zit in een zetel om de onderhandelingen te starten. Met een tevreden speler én een lopend contract tot 2024 kan blauw-zwart ruim tien miljoen euro vragen.