Tekent Messi een nieuw contract op zijn verjaardag?

Barcelona feliciteert Messi met zijn 34ste verjaardag. De laatste week voor het aflopen van zijn contract bij de Spaanse club is daarmee ook ingezet.

Messi viert vandaag zijn 34ste verjaardag. De Catalaanse club wacht op de Argentijnse international, die deelneemt aan de Copa América, om zich uit te spreken over zijn toekomst en te beslissen of hij per 30 juni, de datum waarop hun relatie eindigt, zijn locker zal leegmaken in Camp Nou.

Joan Laporta hoopte om vandaag de contractverlenging van Messi aan te kondigen op zijn verjaardag. Hoewel de gesprekken op de goede weg zijn, zijn ze nog niet afgerond. Laporta heeft er alle vertrouwen in dat hij het contract van de wereldster zal verlengen en openbaar maken voor 30 juni. Zo zou Messi niet plots een vrije speler zijn.

Het algemene gevoel van het Barca-bestuur is dat Messi, die al meer dan twintig seizoenen bij de Blaugrana speelt, een verlenging voor twee seizoenen zal tekenen. Bij Barcelona zelf willen ze niet geloven dat Messi een bod als dat van PSG zal accepteren. Ondanks dat het financieel rendabeler zou zijn voor de Argentijn om naar Parijs te trekken, ziet het bestuur hem enkel en alleen als een Barça-speler.