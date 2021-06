Thomas Meunier bijzonder kritisch: "Hypocrisie"

Thomas Meunier is volop in voorbereiding op de achtste finales van de Rode Duivels, zondag in Sevilla tegen Portugal. Ondertussen heeft hij zich wel kritisch uitgelaten.

Dat de Europese voetbalbond UEFA het regenboogstadion in München verbood omdat het een politiek statement zou zijn? Dat kwam op heel wat kritiek te staan binnen West-Europa. Regenboogband? En ook Thomas Meunier liet zich bij Sporza kritisch uit: "Dat is gewoon hypocrisie van de UEFA. Ze maken vanalles tegen racisme en negatieve zaken, maar nu ..." De Rode Duivels beraden zich over een mogelijke actie. Mogelijk spelen ze zondag met een regenboogband: "Dat is iets wat we zullen bekijken, maar de kans is vrij groot", aldus woordvoerder Stefan Van Loock van de KBVB.