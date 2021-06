Standard mag 4000 gulle supporters bedanken

Standard had een speciale actie aangekondigd voor supporters die afzien van het aanvragen van restitutie of gratis verlenging van hun abonnement voor het seizoen 2021-2022. 4000 van hen besloten om zo'n donatie aan de club te doen!

De 20.000 Standard-abonnees hadden voor volgend seizoen en na een bijna blanco seizoen verschillende opties: ofwel een terugbetaling, ofwel een gratis verlenging voor volgend seizoen , of ... de volledige donatie van hun clublidmaatschap.



En uit La Dernière Heure blijkt dat 4.000 trouwe supporters voor deze derde optie hebben gekozen. Zo bespaart Standard bijna 500.000 euro, een aanzienlijk bedrag. De gulle Rouches-fans zullen niet worden vergeten: naast een gesigneerd truitje en 20 euro dranktegoed in het stadion, zullen ze hun naam op een plaat in de "Hall of fame" van de supporters zien staan, op de esplanade van het gerenoveerde Sclessin in de toekomst.