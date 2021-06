🎥 Ontspannen sfeer op laatste training: Lukaku deelt panna uit

Zondagavond is het zover, dan strijden de Rode Duivels en Portugal voor een ticket voor de kwartfinale van het EK. Op de laatste training van de Duivels ging het er alvast erg ontspannen aan toe.

In een rondo werd Jérémy Doku de schlemiel. Romelu Lukaku zag de youngster komen aanstormen en trakteerde hem op een panna. Hilariteit alom en Big Rom rende naar de dichtstbijzijnde cameraman, als had hij net een belangrijk doelpunt gescoord.

"Vertonghen, even blocking the camera", luidde het bijschrift bij het filmpje op Twitter. De Benfica-verdediger stond duidelijk in de weg van de cameraman, die de actie van Lukaku niet perfect in beeld kon brengen. Laat ons hopen dat de recordinternational dat morgen ook doet bij Cristiano Ronaldo en co.