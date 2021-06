🎥 Gareth Bale heeft geen zin in vragen omtrent zijn toekomst en laat dat op héél duidelijke manier blijken

Wales moest zaterdagavond het Europees Kampioenschap verlaten na een kansloze 4-0 nederlaag tegen de Denen. Na afloop werd aanvoerder Gareth Bale voor de camera gehaald. De Welshe sterspeler had duidelijk geen zin had in vragen omtrent zijn toekomst.

Gareth Bale (31) had eerder aangegeven dat hij het over zijn toekomst wilde hebben als Wales uit het toernooi lag. Het ijzer smeden als het heet is, moet de interviewer in kwestie gedacht hebben.

Na enkele obligate vragen over het wedstrijdverloop probeerde hij te achterhalen of de match tegen Denemarken de laatste interland was voor Gareth Bale. De Welshe vedette had daar duidelijk geen zin in en vertrok zonder één woord uitleg naar de kleedkamer.

Gareth Bale heeft intussen 95 caps op de teller. Of het daar bij zal blijven, zal weldra duidelijk worden. Waar hij in clubverband zal spelen volgend seizoen, is evenmin bekend. Diverse media melden dat Bale wel trek zou hebben in een avontuur in de MLS. Vooral LA Galaxy zou de situatie op de voet volgen.