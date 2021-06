STVV zoekt naar versterkingen en denkt aan Algerijnse vleugelspeler

STVV is op zoek naar versterkingen voor volgend seizoen. Via deze zoektocht zijn ze uitgekomen bij Mohamed-Bachir Belloumi, een jonge vleugelspeler van het Algerijnse MC Oran.

STVV wil gaan shoppen in Algerije. De Kanaries zouden volgens Foot Mercato namelijk interesse tonen in Mohamed-Bachir Belloumi. Belloumi is een 19-jarige vleugelspeler die in zijn eigen land voor MC Oran speelt.

Daar was hij het voorbije seizoen goed voor drie doelpunten en twee assists. Mohamed-Bachir Belloumi is een Algerijns jeugdinternational en zijn contract bij zijn club loopt af in 2022, waardoor MC Oran hem dus zal moeten verkopen als ze nog iets aan hem willen verdienen.