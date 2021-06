Tijd begint te dringen maar ze maken zich geen zorgen in Barcelona: "Messi zal op 1 juli bijtekenen"

We zouden het door de EK-drukte bijna vergeten maar Lionel Messi is op 1 juli een vrije speler. Vorig jaar wou hij nog in allerijl vertrekken, dit jaar hebben ze er in Barcelona meer vertrouwen in.

Na de 2-8 pandoering tegen Bayern Munchen vorig seizoen was de maat vol bij Lionel Messi. De Argentijnse sterspeler van Barcelona wou vertrekken, maar er was wat onenigheid of hij wel mocht vertrekken volgens zijn contract. Dat contract loopt dit seizoen af en Messi heeft voor volgend seizoen nog geen club. Volgens Barcelona-watcher Guillem Balague is Barcelona-voorzitter zelf de onderhandelingen aan het voeren met Lionel Messi's manager (en vader) Jorge. Manchester City en PSG staan al zwaaiend klaar met miljoenencontracten voor Messi maar de vijfvoudige winnaar van de Ballon d'Or zou toch





