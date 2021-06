Dubbel doelmannen nieuws bij Bayern München

Bayern München kwam vandaag met dubbel doelmannen nieuws. Namelijk één vertrekker en tegelijkertijd een oude bekende die wordt binnengehaald.

Tweede doelman Alexander Nübel vertrekt voor twee jaar op huurbasis naar AS Monaco, waardoor Bayern Sven Ulreich binnenhaalt als vervanger. Bayern München meldt ook dat het een optie heeft om Nübel na één seizoen weer terug te halen. Nübel laat in een reactie weten dat hij blij is met zijn tijdelijke overstap. "Het is belangrijk om op hoog niveau te spelen en nu heb ik die kans bij Monaco. Ik wil de leiding van Bayern München bedanken voor deze kans. Mijn grote doel is om het vertrouwen in de toekomst terug te betalen."

Ulreich, die tussen 2015 en 2020 al bij Bayern speelde, komt transfervrij naar de club. Vorig seizoen speelde de 32-jarige goalie voor Hamburger SV.