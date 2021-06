Geen Van Gaal-toestanden bij Oranje: 'Stekelenburg heeft op training penaltyreeks gewonnen van Krul'

Een van de meest vreemde en tegelijkertijd geniale wissels van Louis van Gaal was het: Jasper Cillessen eraf halen voor Tim Krul net voor de penalty shoot-out op het WK van 2014 tegen Costa Rica.

Sindsdien staat Tim Krul bekend als penaltyspecialist maar bij Voetbal International denken ze niet dat de huidige Nederlandse bondscoach Frank de Boer ook zo'n frats zal uithalen. Meer zelfs, ze hebben wat andere informatie binnengekregen.

Want volgens voormalig Nederlands international Sander Westerveld hebben de Nederlanders al getraind op strafschoppen en kwam de huidige nummer 1 Stekelenburg er als beste uit. "Krul stopte 3 van de 5 strafschoppen maar Stekelenburg deed beter en stopte er 4. Dat is natuurlijk enkel training en vooral het mentale aspect was belangrijk bij die wissel in 2014", klinkt het.