Georginio Wijnaldum is zwaar ontgoocheld na de nederlaag van Oranje tegen Tsjechië

Georginio Wijnaldum kon na afloop van de uitschakeling van Oranje nog maar nauwelijks bevatten dat het EK voorbij was. 'Pijnlijk, heel moeilijk; een off-day', zo concludeerde hij.

Wat er door zijn hoofd ging, werd er bij de NOS gevraagd. 'Van alles. De goals die we weggeven. De kansen die we krijgen en niet afmaken...'

Wijnaldum beaamde dat Oranje onmachtig was. 'Na die rode kaart wel', doelde hij op het wegsturen van Matthijs de Ligt kort na rust. 'Toen kregen we het moeilijker om druk te zetten. Als we de bal hadden, kwamen we er niet uit. We verloren heel snel de bal.'

Daarom sprak de middenvelder van een zeer moeizame wedstrijd. 'Ik denk dat we niet goed omgegaan zijn met de manier waarop Tsjechië druk heeft gezet. We zijn ook niet goed omgegaan met de ruimtes die we kregen. Dat was te weinig. "

De uitschakeling is voor Wijnaldum een zware ontgoocheling. Juist omdat Oranje een steeds beter gevoel kreeg. 'Ik heb een heel gek gevoel. Ik vond dat we in het toernooi groeiden. Ook in het team voelden we dat. Voor het toernooi was er veel kritiek, op de speelwijze en dat soort dingen. Dat hebben we goed gekanteld. Dan is dit heel pijnlijk, maar helaas de realiteit.'