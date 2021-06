Italiaanse doelman slikt eerste tegendoelpunt op EK maar verbreekt wel wereldrecord van Dino Zoff

Er is een wereldrecord neergezet op het EK. Hoewel Kalajdzic scoorde tegen de Italiaanse doelman Gianluigi Donnarumma, deed die laatste wel beter dan de vorige recordhouder Dino Zoff op vlak van het houden van clean sheets in nationale ploegen.

Tussen 1972 en 1974 hield Dino Zoff zijn doel 1143 minuten schoon. Donnarumma heeft inmiddels beter gedaan. Sasa Kalajdzic scoorde op hoekschop dan wel de 2-1 in de achtste finale tussen Italië en Oostenrijk, maar Donnarumma had dan al 1168 minuten zijn netten schoon gehouden.

Vorige tegentreffer in oktober 2020

De vorige keer dat Donnarumma zich moest omdraaien in een wedstrijd van de Italiaanse nationale ploeg was bij een tegentreffer van Nederlander Donny van de Beek in oktober 2020. Italië is overigens ook al 31 wedstrijden op rij ongeslagen. Dat is ook een verbetering van een eigen record.

Het doelpunt van Kalajdzic viel overigens pas in de tweede verlenging tijdens Italië - Oostenrijk. Tijdens een wedstrijd van negentig minuten heeft Donnarumma dus wel steeds de nul gehouden op dit EK.