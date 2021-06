De Nederlandse pers vraagt om het ontslag van Frank De Boer

Even leek er geloof in Nederland op een Europese titel maar na de nederlaag tegen Tsjechië is deze gefnuikt. Frank De Boer was al niet geliefd maar komt nu helemaal onder vuur te liggen bij onze noorderburen.

Door de verrassend vroege exit rijzen er uiteraard vragen over een mogelijk ontslag van Frank de Boer. "Daar hoef ik nu nog geen antwoord op te geven", reageerde hij echter op zijn persconferentie. "Daar gaan we rustig over nadenken. Op dit moment zit ik met een ongelooflijke kater, net als alle spelers en alle fans. Het was fantastisch om te zien dat de fans er weer waren. Die hadden we graag wat willen geven, maar helaas is dat niet gebeurd."



De 51-jarige De Boer is pas sinds september 2020 Nederlands bondscoach na het vertrek van Ronald Koeman naar FC Barcelona. Zijn rapport oogde echter nooit helemaal overtuigend, met vaak kritiek op het geleverde spel. Onder andere het niet willen spelen in een 443-systeem werd door fans en pers niet in dank afgenomen.

De trainerscarrière van De Boer lijkt zo alleen maar in dalende lijn te gaan, want ook vorige avonturen bij Inter, Crystal Palace en Atlanta United liepen allemaal met een ontslag af.