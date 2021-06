Italiaanse doelpuntenmaker laat zich uit over sterkhouder België

De Italianen kenden veel moeite met Oostenrijk in de achtste finale, maar staat vrijdag tegenover de Rode Duivels in de kwartfinale. De maker van de tweede goal tegen Oostenrijk, Matteo Pessina is op zijn hoede.

Pessina heeft veel bewondering voor de kwaliteiten van Lukaku: “Hij kan zich alleen tegen twee of drie tegenstanders doorzetten", vertelde de middenvelder vanuit het Italiaanse trainingskamp. Lukaku is dan ook geen onbekende in Italië, de spits won afgelopen seizoen de titel in de Serie A met Inter Milan en maakte 24 doelpunten. Pessina speelt zelf in de Italiaanse competitie bij Atalanta. Lukaku zit momenteel aan 3 doelpunten op dit Europees kampioenschap.