Jelle Bataille toont zich heel ambitieus: "misschien kampioen worden met Antwerp"

Antwerp plaatste vandaag op zijn social media een eerste interview met kersverse aanwinst Jelle Bataille. De rechterflankverdediger toont veel ambitie.

Bataille spreekt de ambitie uit die er stiekem heerst bij Antwerp dit seizoen: "Ik hoop dat ik hier veel kan bewijzen en misschien kampioen kan spelen met Antwerp als ik mag dromen." The Great Old heeft al drie mooie transfers gedaan met Bataille, Michael Frey en Björn Engels en kan mits nog enkele transfers wel eens voor de prijzen spelen dit seizoen.

Antwerp was de eerste keuze van Bataille sinds januari en daar had het Bosuilstadion,waar hij zijn debuut voor KV Oostende maakte, veel mee te maken. "Dat is echt de twaalfde man", vertelde de Oostendenaar.

Bekijk de rest van zijn interview hieronder.