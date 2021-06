Marc Degryse: "De Rode Duivels zullen niet in staat zijn om vier wedstrijden op deze manier te winnen"

Marc Degryse was tevreden over de solide prestatie van de Rode Duivels tegen Portugal, maar hij gelooft ook dat ze meer zullen moeten laten zien om het helemaal te halen tot het einde.

De Rode Duivels hadden het lastig, maar ze zijn er zondagavond in Sevilla in geslaagd de Portugese hindernis te overwinnen. "Het was een goede overwinning, want de Rode Duivels hebben er hard voor gevochten," zei Marc Degryse bij Het Laatste Nieuws.

Maar de oud-international is ook van mening dat België offensiever zal moeten zijn, willen ze nog enige hoop hebben om het EK te winnen. "Ze zullen er niet vier keer zo mee wegkomen. Als het enige wat we doen verdedigen is, moeten we ons zorgen maken. Als we alleen maar verdedigen, dan moeten we bang zijn, want het kan niet elke keer zo goed gaan," voegde hij eraan toe.