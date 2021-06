OFFICIEEL: ex-speler van KAA Gent en STVV gaat bij Beerschot aan de slag

Beerschot heeft een nieuwe linksback binnengehaald. De Belgische club gaat namelijk Thibault De Smet huren van Stade de Reims. Er is ook een aankoopoptie aan verbonden voor Beerschot.

Beerschot was op zoek naar een nieuwe linksback en ze hebben gekozen voor een landgenoot. Thibault De Smet komt namelijk opnieuw in België voetballen. Hij wordt gehuurd van Stade de Reims.

In het verleden speelde De Smet voor KAA Gent en STVV voor hij naar Frankrijk vertrok. De 23-jarige Thibault De Smet speelde ook al acht wedstrijden voor de U21 van de Rode Duivels. "Ik heb enorm veel zin om terug in België te voetballen", laat De Smet weten via de officiële website van Beerschot.