Revelatie van tweede seizoenshelft krijgt terug zijn kans bij Manchester United: nieuw contract van drie jaar

Lingard zat begin vorig seizoen op een dood spoor bij Manchester United mede door enkele privézaken. In januari werd de Brit dan uitgeleend aan West Ham United en daar ontplofte hij. Hij scoorde 9 doelpunten en gaf 5 assists in 16 Premier League-wedstrijden.

Nu krijgt de spelmaker een nieuwe kans bij Manchester United. De 28-jarige heeft een contractaanbod van drie jaar gekregen. West Ham United is teleurgesteld want zij hoopten om Lingard definitief vast te leggen.

Hij had een marktwaarde van 10 miljoen euro toen hij naar West Ham United vertrok, nu is zijn marktwaarde 22 miljoen euro.

