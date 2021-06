Roy Keane haalt uit naar Portugees goudhaantje na wedstrijd tegen Rode Duivels: "Als ik Cristiano Ronaldo was, ging ik achter hem aan in de kleedkamer"

Portugal is er niet in geslaagd om onze Rode Duivels uit te schakelen in de achtste finales van het EK. Met nog iets meer dan een half uur te spelen kwamen Bruno Fernandes en Joao Felix in de ploeg bij de Portugezen, maar ook zij kregen de rollen niet meer omgedraaid.

Het waren de eerste minuten van Joao Felix voor Portugal op dit EK, want het goudhaantje van Atlético Madrid kampte met een blessure. Volgens Roy Keane was de jonge aanvaller echter zeer slecht ingevallen. Roy Keane gaf meer uitleg bij ITV Sport. "Wat heeft Joao Felix gedaan toen hij is ingevallen? Is hij 100 miljoen pond waard? Hij moet het doel raken en als ik Cristiano Ronaldo was ging ik achter hem aan in de kleedkamer", aldus de Ierse ex-voetballer.