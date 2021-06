Officieel: Frank De Boer betaalt het gelag bij Nederland

De nederlaag tegen Tsjechië in de achtste finales van het EK heeft Frank de Boer de kop gekost. Dat is nu ook officieel.

Negen op negen in de groepsfase, dat was niet slecht. Maar het spel was niet altijd prima te noemen in de groepsfase.

En tegen de Tsjechen liep het helemaal mis in de achtste finales: 0-2 en zo meteen naar huis. Er was steevast de nodige druk op de ketel.

Frank de Boer stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal.



Nu heeft de Nederlandse voetbalbond de knoop doorgehakt na een erg stevige babbel met de coach. De KNVB moet opnieuw op zoek naar een nieuwe coach.