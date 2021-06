Belgische fans willen massaal naar München, maar wachten - voorlopig? - tevergeefs op tickets

Eindelijk eens een wedstrijd redelijk dichtbij en in een streek dat geen rode zone is... De fans van de Rode Duivels hoopten massaal af te reizen naar München, maar momenteel zijn er slecht 1.400 fans bediend. De beloofde kaarten voor het Belgische supportersvak. En de neutrale vakken?

Wel, dat blijkt een probleem te zijn. Duizenden fans zaten gisteren voor hun laptop om kaarten te proberen te bestellen, maar de vrije verkoop werd niet opgestart door de UEFA. Mogelijk zijn ze verrast door de massale belangstelling uit België, want in de vorige wedstrijden waren de Belgische plaatsen niet uitverkocht.

Maar de UEFA gaf ook geen uitleg. Niet aan de fans en ook niet aan supportersfederatie 1895. "We weten momenteel niet waarom de vrije verkoop nog niet begonnen is, maar we hopen wel snel op een antwoord van de UEFA", aldus Tijs Cools van 1895.

Ook de Italianen zouden nog maar 1.400 kaarten aan de man gebracht hebben. Maar daar is twijfel over. Veel fans geloven dat de Italianen al met de plaatsen in de neutrale vakken aan de haal zijn. Dat wil men bij 1895 niet bevestigen. "Normaal hebben ze ook nog maar 1.400 plaatsen - net als wij - kunnen verkopen."

Maar ook bij 1895 krijgen ze de ticketverantwoordelijke van de UEFA niet aan de lijn. Ze hopen wel dat de vrije verkoop alsnog kan plaatsvinden, maar de tijd begint te korten.