KNVB dacht aan Joachim Löw, maar die had er niet meteen zin in

De KNVB is al op zoek naar een opvolger voor Frank de Boer. Daar zit wel wat druk achter, want het programma is de komende maanden nog bijzonder hevig. En volgend jaar staat het WK op het programma. De Nederlandse bond dacht dan ook aan Joachim Löw.

Löw had eerder al aangekondigd dat hij stopte als Duits bondscoach na het EK. Een interessante optie, dachten ze in Nederland. Maar Löw heeft er niet meteen zin in. "Na vijftien jaar aan de top is het goed om even vrij te zijn van verantwoordelijkheid. Een emotionele pauze is belangrijk voor me", zegt hij bij Kicker. "Ik heb zolang bij de Duitse bond gezeten, je kijkt niet meteen naar iets nieuws."

"Ik moet ook even de teleurstelling accepteren en leegte die nu komt. Zo'n toernooi als deze leg je niet even naast je neer, maar heeft tijd nodig. Ik heb het nooit gehad over pensioen. Er zullen zeker nieuwe projecten komen die interessant voor me zijn", aldus de 61-jarige Duitser.