OFFICIEEL: Rafael Benitez nieuwe trainer van Everton

In Liverpool is er eindelijk witte rook te bespeuren want Everton heeft officieel zijn nieuwe trainer voorgesteld.

Everton kondigde vandaag officieel zijn nieuwe trainer aan. Rafael Benitez zal de eer hebben om Everton richting succes te leiden. De 61 jarige manager kan al terugblikken op een rijkgevulde carrière en de nodige ervaring in de Premier League. Begonnen als trainer bij Real Madrid bouwde hij een loopbaan uit die hem bracht bij onder andere Napoli, Chelsea en Newcastle. Meest opvallende is dat zijn grootste prestatie tot nu toe dateert van het seizoen 2004-2005 toen hij trainer was van stadsgenoot en aartsrivaal Liverpool FC. Toen won hij namelijk de Champions League tegen AC Milan. Hij is nog maar de tweede trainer die dit zowel was bij Liverpool als Everton. De eerste was William Edward Barclay die in 1888 trainer was bij Everton en in 1892 bij Liverpool. Our new manager. pic.twitter.com/1FulLthzyF — Everton (@Everton) June 30, 2021