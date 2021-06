Everton heeft nieuwe coach te pakken, Tottenham nog steeds op zoek (maar heeft wel voorkeur)

De Spanjaard Rafael Benitez keert terug naar de Premier League. Hij was eerder drie jaar (2016-2019) de coach van Newcastle en gaat dus nu aan de slag bij The Toffees. Hij zal een contract voor drie jaar tekenen.

Intussen is Tottenham nog steeds op zoek naar een nieuwe manager. Nuno Espirito Santo zou in pole position liggen, maar er zijn nog heel wat mogelijkheden. De zoektocht van de Spurs verloopt alvast niet over rozen.

Rafael Benitez is set to be announced as the new #EFC manager today on a three-year deal âœ