Timothy Castagne is terug bij de Rode Duivels

Goed nieuws van het trainingskamp van de Rode Duivels want Timothy Castagne is terug bij de groep.

In de openingswedstrijd tegen Rusland liep Castagne een zware blessure aan het aangezicht op. Hij werd geopereerd en er werden drie metalen deeltjes rond de oogkas geplaatst. Er werd verwacht dat hij terug speelklaar ging raken binnen zes weken tot twee maanden. Lang na het EK dus..

De KBVB had goed nieuws te melden vandaag namelijk dat Castagne terug bij de groep is. Hij zal de rest van zijn revalidatie verderzetten bij de rest van zijn ploeggenoten van de Rode Duivels. De kans dat hij nog in actie zal komen dit EK is bijzonder klein maar zie naar Axel Witsel. Bij de Rode Duivels zijn de wonderen de wereld nog niet uit.