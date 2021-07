Axel Witsel hoopt dat Rode Duivels lesje geleerd hebben: "Die fout mogen we niet meer maken"

Axel Witsel is terug van weggeweest. Het was een race tegen de klok maar de middenvelder van Brussia Dortmund haalde het. De metronoom van het Duivelse middenveld wikt en weegt daags voor het duel tegen Italië de kansen van België.

Tegen Portugal was het bibberen in het slotkwartier, dat gaf Witsel ook toe op de persconferentie. "We zijn toen gestopt met voetballen in de laatste twintig minuten. Die fout mogen we echt niet meer maken", klinkt het plichtsbewust.

Volgens Witsel hebben de Duivels alleszins meer kwaliteit in de selectie om het verschil te maken vrijdagavond. "Het Italiaanse collectief is zeer sterk maar wij hebben meer spelers die individueel het verschil kunnen maken."

De Bruyne en Hazard

Mist spuien of niet? Of Kevin De Bruyne en Eden Hazard morgen aan de aftrap zullen staan, is nog niet bekend. Ook Witsel weet het niet. "We hopen allemaal dat ze erbij zullen zijn, maar ik weet het ook niet. De bondscoach zal uiteindelijk de knoop doorhakken."

Als het gaat over een gevecht tegen de tijd om fit te zijn, kan Witsel wel een woordje meepraten. "Maar een mirakel zou ik het niet noemen. Ik heb de voorbije maanden keihard gewerkt om hier nu te zijn. Het was lastig om aan te pikken in het drukke ritme, maar het is me toch gelukt", besluit hij.