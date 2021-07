Belangrijk (en hoopvol?) nieuws over De Bruyne en Hazard in verband met kwartfinale tegen Italië

Neen, op de laatste training geen spoor van Eden Hazard of Kevin De Bruyne in aanloop naar de kwartfinale tegen Italië. Maar er is misschien toch nog hoop?

Kevin De Bruyne en Eden Hazard fit krijgen voor de match tegen Italië? Dat wordt heel moeilijk, zoveel is duidelijk. Ook op donderdag trainden ze binnen in plaats van op de groepstraining. En daardoor lijkt de kwartfinale moeilijk te worden. Mee naar München Toch klinkt het dat beiden wel degelijk op weg zijn naar München en mee zullen afreizen. Rest de vraag of dat is om te spelen. Ze hebben eerder ook al het verschil gemaakt met hun invalbeurten tegen Denemarken. Ook zo'n scenario kan nog steeds.

Volg België - Italië live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (02/07).