Lierse opent competitie in 1B met verplaatsing naar Deinze, degradanten uit 1A geven mekaar al partij op speeldag 3

De kalender van 1A is al een tijdje bekend, nu geldt dat ook voor die van 1B. Lierse mag de competitie openen: het gaat op 13 augustus op verplaatsing naar Deinze. De laatste speeldag in 1B is voorzien in het weekend van 15 tot en met 17 april.

Deinze - Lierse Kempenzonen is dus de opener van het seizoen op 13/08. De troepen van Tom Van Imschoot gaan bij het ambitieuze Deinze op zoek naar de eerse punten. Een dag later ontvangt RWDM het Moeskroen van Enzo Scifo. Waasland-Beveren speelt zijn eerste wedstrijd in 1B in Lommel. De eerste speeldag wordt afgesloten met Virton - Westerlo. Deze acht ploegen gaat met mekaar de strijd aan voor promotie naar 1A: de reguliere competitie telt in totaal 28 speeldagen. Op de derde speeldag staan er al enkele opvallende affiches op het menu. Er is de derby tussen Westerlo en Lierse en de twee degradanten Waasland-Beveren en Moeskroen geven mekaar dan al partij op de Freethiel. pic.twitter.com/XemOnm81cQ — Pro League ⚽️🇧🇪 (@ProLeagueBE) July 1, 2021 De twee teams die zakten uit 1A, treffen mekaar overigens ook op de slotspeeldag. Klik HIER om de volledige kalender te bekijken en om ook het overzicht van ploeg per ploeg te raadplegen.