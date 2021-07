Club Brugge blijft op zoek naar jong geweld in de spits: blauw-zwart springt in de dans voor Franse jeugdinternational

Bij Club Brugge is het voorlopig windstil op de transfermarkt. De landskampioen hoopt in de eerste plaats zijn sterkhouders in Brugge te houden. Er wordt wel aan gedacht aan de wissel van de wacht.

Blauw-zwart zou over goede papieren beschikken om het Turkse talent Enis Destan binnen te halen. Volgens Le 10 Sport denken de West-Vlamingen nog aan een andere jonge spits. Het gaat over Alan Virginius, een 18-jarige Franse jeugdinternational van FC Sochaux. Het wordt wel een moeilijk dossier. Zo zouden ook Borussia Mönchengladbach, VfL Wolfsburg, Lille, Stade Rennes en OGC Nice een oogje hebben op de spits. Bovendien is Sochaux niet happig om zijn parel van de hand te doen.