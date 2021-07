Club Brugge kondigt forse kapitaalsinjectie aan: nieuw investeringsfonds maakt zijn intrede

Na de dominantie in de Belgische competitie wil blauw-zwart nu ook in Europa hoge ogen gooien. Daarvoor moet het vooral een financiële kloof dichten. In die optiek hebben de ambities van Mannaert en Verhaeghe nu een flinke duw in de rug gekregen.

Het Amerikaanse investeringsfonds Orkila Capital gaat investeren in de landskampioen, dat maakte de club zelf bekend op hun sociale mediakanaal. De Amerikanen moeten blauw-zwart helpen om te groeien in onder meer digitalisering en contentontwikkeling, maar brengen ook een flinke som geld mee naar Brugge. "Orkila Capital zorgt voor een kapitaalinjectie van 20 miljoen euro om Club zowel sportief als op het vlak van merkbeleving te versterken. Daarnaast neemt de investeringsgroep aandelen over van de bestaande aandeelhouders voor een totale waarde van 30 miljoen euro. Hierdoor zal Grizzly Sports NV 71.89% van de Club Brugge aandelen blijven behouden en verwerft Orkila Capital 23,26% van de aandelen." Club Brugge versterkt eigenaarsstructuur met het oog op toekomstige groei.



