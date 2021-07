Meeuws en Staelens halen hun EK-ontmoeting met Italië voor de geest: "Met de VAR hadden we het zitten gehad"

Het is lang niet voor het eerst dat het België - Italië is op een EK. Walter Meeuws en Lorenzo Staelens speelden al eens een interland tegen Italië op een eindtoernooi. Winnen deden de Belgen nog niet, maar in 1980 hielden de Rode Duivels de Squadra wel op een 0-0.

In Italië nota bene. Walter Meeuws was er toen bij. "Ik beging op het einde nog hands in de zestien", geeft Meeuws toe in HLN. "Gelukkig had die Portugese ref het niet gezien en legde hij de bal erbuiten. Met de VAR hadden we het zitten gehad", lacht de voormalige centrale verdediger. "Het was een zeer viriele partij. Altijd op en over het randje."

© photonews

Op het EK van 2000 liep het minder goed af. In het Koning Boudewijnstadion verloor België van Italië met 0-2. "Mits wat geluk had het misschien 1-1 kunnen zijn, maar als we eerlijk zijn: we kregen amper een kans tegen hen. Pure kwaliteit was dat, maar zonder die ene vedette. Een beetje zoals nu", maakt Lorenzo Staelens, de Belgische aanvoerder van destijds, de vergelijking. "Bij Italië is het team altijd belangrijker dan het individu."

Wat denken ze over de confrontatie in 2021? "Italië is de meest attractieve ploeg van allemaal", meent Meeuws. "Mochten ze een Lukaku of De Bruyne hebben, waren ze onklopbaar. Wie dit Italië klopt, wordt Europees kampioen."

De Rode Duivels zullen uit een goed vaatje moeten tappen

Ook volgens Lorenzo Staelens zou het wel eens kantje boord kunnen worden. "Als je ziet wat Mancini heeft neergezet, chapeau. De Rode Duivels zullen uit een goed vaatje moeten tappen. Wij kunnen winnen van Italië, maar andersom net zo."