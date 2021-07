Pech voor Lokeren-Temse: aanvaller loopt zware blessure op en is zes maanden buiten strijd

Lokeren-Temse is volop bezig aan de voorbereiding op komend seizoen, maar de Belgische club heeft nu slecht nieuws gekregen. Niels Elewaut, één van de aanvallers van Lokeren-Temse, heeft namelijk een zware blessure opgelopen.

Lokeren-Temse heeft op haar website laten weten dat Niels Elewaut het komende half jaar niet in actie zal komen. Elewaut heeft namelijk de voorste kruisband van de knie volledig afgescheurd. Daardoor is hij zes maanden buiten strijd.

Niels Elewaut speelde pas sinds deze zomer voor Lokeren-Temse, want hij kwam over van KRC Gent. Het is een streep door de rekening voor Lokeren-Temse, want Elewaut vond vlot de weg naar het doel in tweede nationale met 15 goals in 24 matchen.