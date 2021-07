OFFICIEEL: Ex-speler Club Brugge trekt op zijn 21ste naar Groningen

Vorig seizoen maakte Cyril Ngonge indruk bij RKC. De ex-speler van Club Brugge was in Waalwijk goed voor vijf doelpunten in zijn eerste seizoen in de Eredivisie. Komend seizoen gaat de voormalige jeugdinternational aan de slag bij FC Groningen.

Cyril Ngonge maakte in 2018-2019 zijn debuut in de hoofdmacht van Club Brugge. De echte doorbraak kwam er echter niet voor de winger, die pas dit seizoen bij RKC helemaal ontbolsterde. Zijn sterke prestaties zijn FC Groningen alvast niet ontgaan, want de Trots van het Noorden legde Ngonge vast voor vier seizoenen. Met de overgang is een transfersom van 200 000 euro gemoeid. "Toen Groningen kwam, hoefde ik niet twee keer na te denken", geeft Ngonge aan in zijn kennismakingsinterview bij Groningen, waar hij (tot nader order) ploegmaat zal zijn van Arjen Robben. DONE DEAL!✍



𝗖𝘆𝗿𝗶𝗹 𝗡𝗴𝗼𝗻𝗴𝗲 = 💚🤍



➡ https://t.co/fGQkb3OlHP#samennaardegrotemarkt pic.twitter.com/elwb6cqGSn — FC Groningen (@fcgroningen) July 2, 2021