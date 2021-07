Giovanni van Bronckhorst heeft oren naar rol als Nederlands bondscoach: "Vaker gezegd dat dat mijn ambitie is"

Nadat Frank de Boer opstapte na de uitschakeling tegen Tsjechië op het EK, gonst het bij onze noorderburen van de speculaties over wie zijn opvolger moet worden. Henk ten Cate werd genoemd, maar die bedankte vriendelijk.

Iemand die niet meteen 'nee' zou zeggen, is Giovanni Van Bronckhorst. Dat liet de ex-aanvoerder van Oranje zaterdag weten aan de NOS. "Ik heb het in het verleden al vaker gezegd: het is mijn ambitie om ooit coach van Oranje te zijn. Ik heb veertien jaar lang als speler deel uitgemaakt van Oranje, dat was een hele eer. Of het er nu, later of nooit van komt, weet ik niet. Op dit moment is er niets hangende", aldus de 106-voudige international.

De 46-jarige Rotterdammer zit sinds december 2020 zonder club, nadat hij ontslag nam bij het Chinese Guangzou R&F. Daarvoor behaalde hij met Feyenoord twee Nederlandse bekers en een landstitel in 2017.

Of de spontane sollicitatie van Giovanni van Bronckhorst beantwoord zal worden door de Nederlandse voetbalbond, is nog maar de vraag. Bij de KNVB denkt men in eerste instantie aan de echt grote namen uit het trainersgilde, zoals Arsène Wenger, Joachim Löw of Antonio Conte.