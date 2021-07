Nieuwe toptransfer op komst voor Manchester United? Franse verdediger ziet overstap naar Engelse topclub wel zitten

Manchester United wil volgend seizoen de strijd aangaan met Manchester City voor de Engelse titel. Jadon Sancho gaat daar bij moeten helpen, maar ook op defensief vlak zoeken de Mancunians nog spelers.

Zo zou Manchester United de onderhandelingen met Real Madrid begonnen zijn over een eventuele transfer van Raphaël Varane. De Franse verdediger wil volgens Fabrizio Romano andere oorden opzoeken en ziet een transfer naar Manchester United wel zitten.

Manchester United are in contact with Real Madrid for Varane. No official bid yet - won’t be a “quick” deal. šŸ”“ #MUFC



Personal terms won’t be an issue - Real still hope to convince Varane to stay, but he wants to try something new. He’s on top of #MUFC list as CB since months.