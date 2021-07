Thomas Meunier teleurgesteld na uitschakeling Rode Duivels: "Onze slechtste wedstrijd van het EK"

De verdediger van Rode Duivels is van mening dat de fouten tegen Portugal opnieuw zijn gemaakt tegen de Italianen.

"Het was erg moeilijk, zoals tegen Portugal. We waren niet in de juiste balans. We herhaalden dezelfde fouten als in de vorige ronde", zei Thomas Meunier aan L'Equipe. "Het was onze slechtste wedstrijd van het EK. Italië was te verslaan, maar we verloren tegen een ploeg die sterker en uitgekookter was dan ons."

Meunier erkent dat Italië beter was: "De Italianen verdienen duidelijk de overwinning, maar we hebben het onszelf echt niet gemakkelijk gemaakt".