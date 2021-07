Ex-doelman Club Brugge lijkt niet opnieuw bij Arsenal aan de slag te gaan: akkoord in de maak met Spaanse club

Mathew Ryan is voorlopig nog eigendom van Brighton & Hove Albion, maar daar lijkt binnenkort verandering in te komen. De Australiër zou namelijk op weg zijn naar het Spaanse Real Sociedad.

Mathew Ryan werd het voorbije seizoen al door Brighton & Hove Albion uitgeleend aan Arsenal en bij de Gunners waren ze wel tevreden over de ex-doelman van Club Brugge, want volgens SkySports waren ze wel geïnteresseerd in een nieuwe uitleenbeurt.

Toch lijkt een nieuwe huurovereenkomst er niet te komen, want Mathew Ryan zou op weg zijn naar het Spaanse Real Sociedad. Brighton & Hove Albion en Real Sociedad zouden zelfs al een akkoord bereikt hebben over de Australische doelman.