Gareth Southgate wil dat de goede prestaties van Engeland het land verenigt

De goede prestaties van Engeland kunnen volgens Southgate een katalysator zijn om het land te verenigen. Hij hoopt dit niet alleen maar wil dit zelf ook.

Gareth Southgate richtte zich na de overwinning tegen Oekraïne tot het hele land. "We hebben enige tijd veel verdeeldheid gekend in ons land. En ik weet dat avonden zoals deze iedereen samenbrengen - gemeenschappen en families. Het is tijd dat het land zich verenigt, punt. Als het team daarvoor een katalysator kan zijn, dan is dat een fantastische zaak. Soms moeten we ons herinneren wat voor een sterk land en eiland we zijn. We hebben geweldige kwaliteiten."

Southgate verwijst natuurlijk naar de zware coronaperiode die Engeland heeft gekend. "Er waren momenten bij het begin van de coronapandemie die zo krachtig waren en mensen samen de krachten bundelen, dat we daar altijd naar zouden moeten streven. Het was zo'n lang jaar voor iedereen. Iedereen moet ervan genieten", ging de coach verder. "Het is fantastisch voor het land dat we die halve finale op Wembley kunnen afwerken. Hopelijk wordt het nog een fantastische week. We willen nog twee stapjes verder op dit EK."