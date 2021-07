'Juventus voert de forcing voor EK-revelatie, Arsenal ligt op de loer'

Manuel Locatelli is een van dé ontdekkingen tijdens dit EK. De middenvelder van Sassuolo doet het uitstekend bij La Squadra, waardoor hij bij heel wat topclubs op het verlanglijstje prijkt.

De 23-jarige middenvelder ligt nog tot medio 2023 onder contract bij US Sassuolo, de Italiaanse kweekvijver aan talent. Juventus toont al langer interesse, maar Sassuolo weigerde onlangs een eerste bod.

La Gazzetta dello Sport meldt dat Juventus een bod van veertig miljoen euro voorbereidt. Juve-coach Allegri ziet in Locatelli een van de gangmakers op het middenveld voor de komende jaren. Al blijft het uitkijken, want met name Arsenal volgt het dossier op de voet. Ook de Gunners brachten al een officieel bod binnen voor de stijlrijke middenvelder, want door Sassuolo van tafel geveegd werd.

Manuel Locatelli kwam op dit EK tot dusver drie keer in actie. Tegen Zwitserland was hij goed voor twee doelpunten. Ondanks zijn goede prestaties verloor Locatelli zijn basisplaats aan Marco Verratti, die de eerste wedstrijden omwille van een blessure aan zich moest laten voorbijgaan.