OFFICIEEL: KV Mechelen huurt Ferdy Druijf ook dit seizoen van AZ

Na een aarzelende start liet de Nederlander Ferdy Druijf afgelopen seizoen fraaie dingen zien in het AFAS-stadion. De dure aankoopoptie werd niet gelicht, maar toch zal Druijf ook komend seizoen voor Malinwa uitkomen.

KV Mechelen maakte maandag bekend dat Druijf opnieuw voor een seizoen wordt gehuurd van AZ. Over een eventuele aankoopoptie wordt in tegenstelling tot vorig seizoen niets vermeld.

Na een moeilijke start was Druijf vorig seizoen goed voor zeven doelpunten en vier assists in 23 wedstrijden. “Ferdy had in het begin een aanpassing nodig. Dat is normaal wanneer je in het midden van het seizoen ergens aankomt,” zegt sportief directeur Tom Caluwe op de webstek van Malinwa. “Maar als je zijn inbreng daarna bekijkt, dan zijn wij uiteraard heel blij dat we hem nog voor seizoen aan ons kunnen binden. Toen heeft Ferdy duidelijk getoond dat hij een meerwaarde voor onze club is.”

Ook Ferdy Druijf was in de wolken met een extra seizoen KV Mechelen. “Het is fantastisch dat ik terug kan aansluiten. Een terugkeer naar Mechelen droeg mijn voorkeur. De manier waarop de staf hier werkt, het potentieel van deze club, de vriendelijkheid van iedereen. Ik voelde mij hier gewoon thuis vorig seizoen, dan is het ook geweldig dat dit avontuur kan voort gezet worden.”