WK in Qatar met dezelfde Duivels? "Ik heb het gevoel dat iedereen doorgaat"

"Het einde van de Gouden Generatie" wordt het door iedereen genoemd. De roemloze aftocht van het EK zou voor veel Rode Duivels het eindstation kunnen geweest zijn, menen velen. Maar dat gevoel leeft niet bij de spelers zelf.

Toby Alderweireld is het daar alvast niet mee eens. “Ik kan niet voor iedereen spreken, maar mijn gevoel is dat iedereen doorgaat tot het WK. Ook voor mij kan dat. Ik heb laten zien dat ik fit ben en op niveau. Ik ben 32, ik kan nog zeker anderhalf jaar doortrekken", klinkt het in S/V Magazine.

Maar als het WK dan fout afloopt... Is deze generatie dan door de mand gevallen? “Neen. Daar ben ik het niet mee eens. Wat je achterlaat zijn de mooie momenten die je de Belgen hebt geschonken. Elke Belg mag trots zijn op deze generatie, die er alles voor heeft gedaan en gelaten. We gaan onszelf niks kunnen verwijten.”