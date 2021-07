OFFICIEEL: Mario Balotelli begint aan een nieuw avontuur

Mario Balotelli heeft een nieuwe club gevonden. De dertigjarige Italiaanse spits heeft een contract voor drie jaar getekend bij Adana Demirspor.

Vorig seizoen kwam Super Mario uit voor AC Monza, dat uitkomt in de Italiaanse Serie B. Dat avontuur werd echter geen groot succes voor Balotelli: hij werd meerdere keren in het seizoen geplaagd door blessures, scoorde zes keer in competitieverband én liep promotie naar de Serie A mis.

De 36-voudig international werd met veel trots aangekondigd door Adana Demirspor. 'Wereldster Mario Balotelli heeft een driejarig contract bij ons getekend.'

Het is de tiende club in de carrière van het enfant terrible. In het verleden kwam hij onder meer al uit voor Liverpool, Manchester City en Internazionale.