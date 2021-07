Sergio Ramos is aangekomen bij zijn nieuwe club om medische testen af te leggen.

Sergio Ramos is aangekomen bij PSG. De Spaanse verdediger gaat zijn medische testen afleggen. Indien deze positief zijn dan tekent hij een contract voor twee seizoenen bij de Franse topclub. Dit weet Canal Supporters, de Franse website die alleen over PSG bericht.

Sergio Ramos streek in 2005 neer in Madrid nadat Real hem voor 27 miljoen euro overnam van FC Sevilla. 16 jaar, 5 Spaanse titels, 4 Champions League-trofeeën later verlaat hij dus de Spaanse topploeg voor een nieuw avontuur in Frankrijk.