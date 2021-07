Anderlecht breidt zijn netwerk in Brussel verder uit

RSC Anderlecht heeft een structurele samenwerking met de drie voetbalclubs van BX Brussels en daar komt nu ook RSCA Heizel bij.

CEO Jos Donvil is in de wolken: “Dankzij deze samenwerking wordt RSCA nog meer ingebed in Brussel. Ik kijk er naar uit om dankzij BX Brussels nog meer Brussels talent te ontdekken. Wie weet zit de volgende Mario Stroeykens, die het van RSCA Heizel tot de A-kern schopte, al klaar en vindt hij zo zijn weg.”

Er zal een netwerk ontstaan van 1.300 voetballende talenten die zullen worden ondersteund op en naast het veld.

Ook de vrouwelijke talenten krijgen aandacht. “Of de volgende Tessa Wullaert. We hopen dat RSCA Heizel samen met BX zal groeien en dat meer en meer Brusselaars zo een goede voetbalclub met de juiste omkadering vinden. Daar heeft BX enorm veel expertise in.”