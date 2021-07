Hollerbach luidt nu al alarmbel bij STVV: "Anders gaan we een zwaar seizoen tegemoet"

Bernd Hollerbach, de nieuwe coach van STVV, is niet blij. De Duitser moet nu al aan de alarmbel trekken, want hij zit met amper 14 fitte spelers op een dikke twee weken van de competitiestart.

"Ik kan onmogelijk blij zijn", zei Hollerbach na de 1-0-zege tegen RWDM bij HBvL. Zes wedstrijden niet verloren, maar er is nog steeds een gebrek aan kwaliteit en kwantiteit. “De jongens die hier zijn, doen hun stinkende best. Hen kan ik niets verwijten. Maar je ziet ook wat je ziet. Er moet dringend wat bijkomen als we klaar willen geraken."

"Op dit ogenblik beschik ik over veertien fitte spelers. Veertien! Als er nu nog iemand uitvalt, hebben we grote problemen. Wanneer ik aanwinsten verwacht? Geen idee. Liever vandaag dan morgen. Anders gaan we een zwaar seizoen tegemoet.”